Міжнародний день солідарності журналістів: топ-5 розслідувань 2020

Міжнародний день солідарності журналістів у 2020 році святкують 8 вересня. У цей день Факти ICTV публікують добірку найбільш гучних тем 2020, які викликали резонанс у суспільстві, саме завдяки роботі журналістів.

Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який повинен був виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року. На борту перебували 168 пасажирів і дев’ять членів екіпажу, всі вони загинули.

Тоді офіційний Іран не визнавав своє причетності до збиття лайнера, однак міжнародна експертно-журналістська група Bellingcat оприлюднила відео, на якому показано, як ракета збиває український Boeing 737.

BREAKING: New video appears to show missile hitting Flight 752 before it crashed near Tehran, killing 176 people pic.twitter.com/Jb3Cy3OgUT

— BNO News (@BNONews) January 9, 2020