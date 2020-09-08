Міжнародний день солідарності журналістів: топ-5 розслідувань 2020

Міжнародний день солідарності журналістів у 2020 році святкують 8 вересня. У цей день Факти ICTV публікують добірку найбільш гучних тем 2020, які викликали резонанс у суспільстві, саме завдяки роботі журналістів.

Збиття літака МАУ в небі над Тегераном

Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який повинен був виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року. На борту перебували 168 пасажирів і дев’ять членів екіпажу, всі вони загинули.

Тоді офіційний Іран не визнавав своє причетності до збиття лайнера, однак міжнародна експертно-журналістська група Bellingcat оприлюднила відео, на якому показано, як ракета збиває український Boeing 737.

BREAKING: New video appears to show missile hitting Flight 752 before it crashed near Tehran, killing 176 people pic.twitter.com/Jb3Cy3OgUT — BNO News (@BNONews) January 9, 2020

Після цього журналісти почали знаходити все більшу кількість доказів, які прямо вказували на умисне збиття літака. 11 січня Іран таки визнав, що причетний до загибелі людей. Військовослужбовці назвали це “людською помилкою”.

Чиновники казали, що літак був прийнятий за ворожу ціль після того, як він повернув до “чутливого військового центру”. Сили армії перебували в підвищеній бойовій готовності на тлі напруженості у відносинах зі США, зазначили в Ірані.

Вбивство Павла Шеремета

Наприкінці 2019 року Нацполіція виступила із заявою, що у справі вбивства журналіста Української правди є вагомі зрушення та виявлено можливих виконавців.

За версією слідства, підозрюваними у скоєнні цього злочину є волонтер та лікар Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко та медсестра Яна Дугарь.

Прес-конференція відбувалася за участі президента Зеленського та генпрокурора Рябошапки, їхня присутність додавала ваги звинуваченням МВС.

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День солідарності журналістів: топ-3 найгучніших тем 2020 року / 3 фотографии

Однак волонтерський рух, ветерани АТО та скептичні журналісти не повірили на слово, то почали шукати факти, які могли б підтвердити або спростувати таку заяву правоохоронців.

Спершу обурення викликав текст підозри, оскільки містив доволі “дивне трактування”.

– Досудовим слідством встановлено, що Антоненко, захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси, прагнучи зробити свої погляди об’єктом уваги громадськості, перебуваючи на території проведення АТО, з числа волонтерів та осіб, які пройшли військову підготовку в складі добровольчих батальйонів та мають навики поводження з вогнепальною зброєю і вибуховими речовинами, вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Шеремета Павла Григоровича, – йдеться у фрагменті, що є спільним для підозр Антоненку, Кузьменко й Дугарь.

21 травня підозру змінили, з них зникли згадки про “ультранаціоналістичні ідеї” і “велич арійської раси”, а організаторами слідство тепер називає невстановлених осіб.

Антоненка ж тепер називають виконавцем злочину, як і Кузьменко, а Дугарь — пособницею. Громадськість не довіряє слідству.

Просидівши довгий час у СІЗО, Кузьменко таки перевели на цілодобовий домашній арешт. Інший фігурант цієї справи Андрій Антоненко наразі залишається під арештом.

25 серпня Шевченківський райсуд призначив розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета по суті на 4 вересня судом присяжних.

Справа триває, а журналісти продовжують вказувати на неточності фактів, якими керується сторона обвинувачення.

Поширення Covid-19 у Китаї

Коронавірус зародився та поширився із китайського міста Ухань, однак ані влада країни, ані ВООЗ не поспішали бити на сполох та довгий час приховували справжні масштаби хвороби.

Перші випадки зараження фіксували ще у листопаді 2019 року, але для локалізації хвороби не вживали належних заходів. Коли люди помітили, що хвороба дуже швидко передається та іноді має летальні наслідки, тоді світові ЗМІ забили на сполох, публікуючи дані про справжню ситуацію з коронавірусом у Китаї.

Тільки 11 березня ВООЗ оголосила пандемію та почала політику боротьби з Covid-19. Країни почали закривати кордони, підприємства, зупиняти транспорт та будь-яку соціалізацію людей, але було запізно.

Хвороба поширилася на всі континенти та перетнула межу у 27 млн інфікованих. Локдаун поніс за собою найбільші економічні втрати з часів Другої світової війни, а більшість країн і досі переживають сплески захворювань.

Роль журналістів у житті суспільства

Дуже часто журналісти дають розголос історіям, які без медійної підтримки не отримали б розвитку.

Зґвалтування поліцейськими жінки у Кагарлику, побиття Лугової у потязі Маріуполь-Київ, смертельна ДТП на Старообухівській трасі, де згинула багатодітна сім’я чи отруєння Навального – це далеко не повний перелік обурливих новин, які завдяки журналістам отримали належний розголос та резонанс.