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Факти / Україна / Суспільство

До пом’якшення карантину не готові Київ та 17 областей

Станом на 8 вересня Київ досі перебуває у списку МОЗ серед 18 регіонів, які не готові до скасування карантинних заборон.

Оновлений список областей:

  1. місто Київ;
  2. Київська область;
  3. Вінницька;
  4. Волинська;
  5. Житомирська;
  6. Закарпатська;
  7. Івано-Франківська;
  8. Львівська;
  9. Миколаївська;
  10. Одеська;
  11. Рівненська;
  12. Сумська;
  13. Тернопільська;
  14. Харківська;
  15. Хмельницька;
  16. Черкаська;
  17. Чернігівська;
  18. Чернівецька.

Карантин в Україні 8 вересня

Для послаблення карантинних заходів критерій захворюваності на коронавірус в регіоні не може перевищувати показник 40 випадків на 100 тис. населення за останні 14 днів, а завантаженість ліжок у лікарнях – нижче 50%. На сьогодні цим вимогам МОЗ відповідають лише сім областей.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Коронавірус в Україні

В Україні 8 вересня зафіксували 2 411 нових випадків Covid-19, а з початку епідемії інфікувалися вже 140 479 українців.

Померли за день 57 пацієнтів, водночас одужали 940 людей.

Перше місце за кількістю нових випадків уже кілька днів за Києвом – 235, друге та третє місця – у Харківської (230) та Одеської (196) областей.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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