Станом на 8 вересня Київ досі перебуває у списку МОЗ серед 18 регіонів, які не готові до скасування карантинних заборон.
Оновлений список областей:
- місто Київ;
- Київська область;
- Вінницька;
- Волинська;
- Житомирська;
- Закарпатська;
- Івано-Франківська;
- Львівська;
- Миколаївська;
- Одеська;
- Рівненська;
- Сумська;
- Тернопільська;
- Харківська;
- Хмельницька;
- Черкаська;
- Чернігівська;
- Чернівецька.
Для послаблення карантинних заходів критерій захворюваності на коронавірус в регіоні не може перевищувати показник 40 випадків на 100 тис. населення за останні 14 днів, а завантаженість ліжок у лікарнях – нижче 50%. На сьогодні цим вимогам МОЗ відповідають лише сім областей.
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Коронавірус в Україні
В Україні 8 вересня зафіксували 2 411 нових випадків Covid-19, а з початку епідемії інфікувалися вже 140 479 українців.
Померли за день 57 пацієнтів, водночас одужали 940 людей.
Перше місце за кількістю нових випадків уже кілька днів за Києвом – 235, друге та третє місця – у Харківської (230) та Одеської (196) областей.