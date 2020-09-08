Станом на 8 вересня Київ досі перебуває у списку МОЗ серед 18 регіонів, які не готові до скасування карантинних заборон.

Оновлений список областей:

місто Київ; Київська область; Вінницька; Волинська; Житомирська; Закарпатська; Івано-Франківська; Львівська; Миколаївська; Одеська; Рівненська; Сумська; Тернопільська; Харківська; Хмельницька; Черкаська; Чернігівська; Чернівецька.

Карантин в Україні 8 вересня

Для послаблення карантинних заходів критерій захворюваності на коронавірус в регіоні не може перевищувати показник 40 випадків на 100 тис. населення за останні 14 днів, а завантаженість ліжок у лікарнях – нижче 50%. На сьогодні цим вимогам МОЗ відповідають лише сім областей.

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Коронавірус в Україні

В Україні 8 вересня зафіксували 2 411 нових випадків Covid-19, а з початку епідемії інфікувалися вже 140 479 українців.

Померли за день 57 пацієнтів, водночас одужали 940 людей.

Перше місце за кількістю нових випадків уже кілька днів за Києвом – 235, друге та третє місця – у Харківської (230) та Одеської (196) областей.