Курс валют НБУ на 8 вересня 2020 в Україні

Курс долара станом на 8 вересня здорожчав на 2 копійки. Згідно з оновленим курсом валют Національного банку України, курс іноземної валюти встановлено на рівні 27,75 грн/1$.

Курс євро навпаки впав на 5 копійок – до 32,80 грн/1€.

Російський рубль трохи впав у ціні, його курс становить 0,365 грн.

Курс валют на 8 вересня:

$1 – 27,7509 грн;

€1 – 32,8099 грн;

1 польський злотий – 7,3737 грн;

10 російських рублів – 3,6502 грн.

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Прогноз курсу долара на кінець року

Згідно з прогнозом Мінекономіки України, в кінці року варто очікувати курсу долара 28,3 грн/1$, а середньорічний курс зафіксується на рівні 27 грн/1$.

У березневому прогнозі очікувалося, що середньорічний курс буде 29,5 грн/1$.