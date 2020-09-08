Курс валют НБУ на 8 вересня 2020 в Україні

Курс долара станом на 8 вересня здорожчав на 2 копійки. Згідно з оновленим курсом валют Національного банку України, курс іноземної валюти встановлено на рівні 27,75 грн/1$.
Курс євро навпаки впав на 5 копійок – до 32,80 грн/1€.
Російський рубль трохи впав у ціні, його курс становить 0,365 грн.
Курс валют на 8 вересня:
- $1 – 27,7509 грн;
- €1 – 32,8099 грн;
- 1 польський злотий – 7,3737 грн;
- 10 російських рублів – 3,6502 грн.
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Прогноз курсу долара на кінець року
Згідно з прогнозом Мінекономіки України, в кінці року варто очікувати курсу долара 28,3 грн/1$, а середньорічний курс зафіксується на рівні 27 грн/1$.
У березневому прогнозі очікувалося, що середньорічний курс буде 29,5 грн/1$.