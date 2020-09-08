Про це заявив інженер-проектувальник Микола Хрустальов у своїй публікації в Facebook.

– На жаль, порушення будівельних норм – це системна проблема в Києві, нерухомість преміумкласу не виняток. Те, що першим загорівся Taryan Towers, – просто збіг, на черзі багато інших. Наприклад, ви знаєте, що тільки в Signature є вертолітний майданчик для евакуації мешканців? – зазначив експерт.

Хрустальов також заявив:

– Окремо стоїть проблема під’їзних шляхів для пожежного транспорту: під час пожежі в Taryan Towers ДСНС зіткнулася з неможливістю під’їхати до веж через припаркований транспорт, якби об’єкт був уже зданий і там жили люди, то без людських жертв не обійшлося б. З усіх, кого моніторив, тільки в Signature зробили окремий пожежний в’їзд на стилобат, у ЖК Philadelphia потурбувалися про доступ до будинку для пожежного транспорту, а так, мабуть, більше нікого і не знаю, щоб так заморочилися.

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– Якість матеріалів, використовуваних у будівництві, також має значення, у цьому можна було знову ж переконатися під час пожежі. Якими нормами керувалися інженери Taryan Towers – для мене загадка, але використовувати горючий утеплювач у будівництві лакшері сегмента – злочин і перед покупцями, і перед совістю. Наприклад, у KAN Development як утеплювач використовували мінераловатні плити, що належать до негорючих матеріалів. Або ж Київміськбуд, всі будинки ЖК Київміськбуд утеплені мінеральною ватою, а це безпечний і ефективний утеплювач, – резюмував експерт.

Нагадаємо, 2 вересня 2020 року о 20:57 сталося загоряння на 34 поверсі елітної багатоповерхівки в центрі Києва – Taryan Towers.

У результаті пожежі ніхто не постраждав, однак спроби власників будівлі зам’яти історію спровокували низку скандалів.