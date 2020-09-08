8 вересня на станціях метро Києва утворилися величезні черги. У Київському метрополітені ситуацію пояснили збоєм у роботі автоматики.

За інформацією киян, близько 11.00 на станції метро Лук’янівська біля терміналів і кас вишикувалися черги, пасажирів закликали скористатися наземним громадським транспортом.

Натовп був і на станціях метро Чернігівська і Вокзальна. Кияни не могли скористатися разовими квитком або оплатити проїзд карткою.

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У Київському метрополітені прокоментували ситуацію.

– Через посадку напруги в мережі спостерігалися збої в роботі пасажирської автоматики метрополітену, – відзначили у прес-службі метрополітену.

Нині роботу метро відновлено у звичайному режимі.

Електронний квиток у Києві

З 1 липня в Києві запрацювала система оплати проїзду в громадському транспорті за допомогою електронного квитка.

Купити електронний квиток для проїзду у метро можна в мобільному додатку і в Т-кіосках.

Поки оплатити проїзд у громадському транспорті можна і безконтактною банківською картою або картою метро, але лише до 31 березня 2021 року.

Джерело: Київський метрополітен, dtp.kiev.ua