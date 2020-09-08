Запорізька корпорація Мотор-Січ, яка виробляє авіамотори та якій немає рівних на пострадянському просторі, опинилась у центрі геополітичних розбірок між Китаєм та Америкою. Держсекретар США днями навіть телефонував президенту Володимиру Зеленському. Майк Помпео висловив стурбованість Америки з приводу зловмисних інвестицій КНР в Україну. Адже отримавши доступ до технологій, якими володіє Мотор-Січ, Пекін ще більше посилить свій військовий потенціал.

Раніше ще до війни на Донбасі, запорізька компанія співпрацювала з Росією. Проте через зрозумілі причини це перестали робити. Тоді за співпрацю з Мотор-Січчю боролись американські та китайські підприємства. Перевагу надали другим. Але які загрози може нести ця угода для України та які наслідки може мати глобально?

Експерти наголошують, що Китай не стільки зацікавлений у розвитку технологій індустрій інших країн, скільки в отриманні патентів ідей можливостей для розвитку власних виробництв, а тому скуповує технологічні компанії по всьому світу.

До того ж, цю угоду не вважають такою простою та прозорою. Тим паче, що раніше президента Мотор-Січ В’ячеслава Богуслаєва підозрювали у співпраці з Росією. Цього разу теж може бути замішана корупція, та і за китайськими фірмами можуть стояти російські.

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Враховуючи всі фактори, угоду про покупку Мотор-Січ поки заблокували перевіркою Антимонопольного комітету. У відповідь на це китайська компанія пригрозила позовом у міжнародний арбітраж та оцінила свої збитки у $3,5 млрд.

Тож становищу України перед виборами президента США не позаздриш. Київ стає полем битви в економічній війні двох наддержав – Китаю та США.

Також китайські інвестори обіцяли, що готові передати Україні 25% акцій заводу та право вето.