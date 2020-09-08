МОН призупинив постанову про підвищення зарплати працівникам освіти

Постанова Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки призупинена.

Про таке рішення було повідомлено Міністерством освіти та науки України.

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– Через відсутність коштів на її реалізацію у державному та місцевих бюджетах зазначена постанова була зупинена до 31 грудня 2020 року, – йдеться у повідомленні.

Фахівці Міносвіти розрахували, що у 2021 році впровадження у дію постанови потребуватиме близько 50 млрд грн, з них 39 млрд грн у державний бюджет, а 11 млрд грн до місцевих.

Також у відомстві зазначили, що МОН зацікавлене у введення цієї постанови, оскільки за її допомоги підвищаться соціальні стандарти та гарантії держави, які спрямовуватимуться на зростання рівня життя працівників освіти.

Окрім цього МОН заявило, що це питання потребує якнайшвидшого вирішення, оскільки за формування бюджету галузі розмір заробітної плати має велике значення.

Відповідна постанова була ухвалена 10 липня 2019 року. Нею передбачалось поступове підвищення оплати праці до чотирьох прожиткових мінімумів для робітників у галузі освіти до 2023 року.

За новою системою у 2020 році зарплата повинна була складати 2,5 прожиткових мінімумів, у 2021 році – 3 прожиткові мінімуми, 2022 року – 3,5 прожиткових мінімумів, а 2023 – 4 прожиткових мінімуми.

Страхування вчителів

У Міністерстві освіти і науки повідомили, що планується підписання меморандуму зі страховими компаніями щодо страхування від коронавірусу вчителів-пенсіонерів, які ще працюють, та дітей.

Наразі вже є пропозиції від групи першої сімки страхових компаній України щодо можливості підписання такого меморандуму. За словами виконувача обов’язків міністра Сергія Шкарлета, найближчим часом усі домовленості будуть досягнуті.

Джерело: Міністерство освіти і науки України