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Факти / Україна

Озвучував Альфа та Коломбо: помер український диктор Микола Козій

7 вересня помер український диктор Микола Козій, який озвучив телесеріали Альф та Коломбо. Його вважали одним з кращих українських дикторів.

Радіоведучого і актора дубляжу не стало на 79 році життя.

– Голос епохи. Світла пам’ять, Маестро, – написав у Facebook генеральний продюсер UA: Український радіо Дмитро Хоркін.

Микола Козій

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Біографія

Микола Козій народився 19 червня 1941 року.

У 1980-х роках озвучував програми Українського радіо для школярів.

З середини 1990-х працював радіоведучим ранкової програми новин.

Крім Альфа і Коломбо, озвучував також фільми Король говорить і Ноїв ковчег, мультфільми Трансформери і Паровоз Томас та його друзі.

Смерть Бориса Патона

19 серпня стало відомо про смерть ще однієї української легенди – науковця Бориса Патона.

Патон помер на 102 році життя.

Поховали науковця у Києві 22 серпня.

Джерело: Дмитро Хоркін

Фото: З відкритих джерел

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