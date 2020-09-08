7 вересня помер український диктор Микола Козій, який озвучив телесеріали Альф та Коломбо. Його вважали одним з кращих українських дикторів.
Радіоведучого і актора дубляжу не стало на 79 році життя.
– Голос епохи. Світла пам’ять, Маестро, – написав у Facebook генеральний продюсер UA: Український радіо Дмитро Хоркін.
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Біографія
Микола Козій народився 19 червня 1941 року.
У 1980-х роках озвучував програми Українського радіо для школярів.
З середини 1990-х працював радіоведучим ранкової програми новин.
Крім Альфа і Коломбо, озвучував також фільми Король говорить і Ноїв ковчег, мультфільми Трансформери і Паровоз Томас та його друзі.
Смерть Бориса Патона
19 серпня стало відомо про смерть ще однієї української легенди – науковця Бориса Патона.
Патон помер на 102 році життя.
Поховали науковця у Києві 22 серпня.
Джерело: Дмитро Хоркін
Фото: З відкритих джерел