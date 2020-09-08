Під час “перемир’я” бойовики 908 разів порушили режим тиші – Верещук

Під час “перемир’я” на Донбасі було зафіксовано 908 порушень режиму припинення тиші.

Про це повідомила народний депутат, фракція партії Слуга народу Ірина Верещук в ефірі програми Свобода слова на ICTV і вказала на необхідність скликання термінового засідання РНБО у зв’язку з новими провокаціями, внаслідок яких за два дні загинули чотири українських військовослужбовці.

– Я думаю, люди, які нині залучені до процесу мирного врегулювання, я зараз кажу про представників ТКГ, ті люди, які мають більше інформації, яка на сьогодні закрита, в публічному доступі її немає, повинні все-таки ухвалити рішення, а ми як політики повинні його оцінити, – пояснила народний депутат.

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Жертви під час “перемир’я”

Про повне припинення вогню на Донбасі, яке розпочалося з опівночі 27 липня, сторони дійшли згоди на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 22 липня.

6 вересня внаслідок провокацій ворога загинули троє українських військовослужбовців. Ще один герой помер у госпіталі 7 вересня.