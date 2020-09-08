Погода на 8 вересня 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

8 вересня спека збережеться тільки на півдні та сході України. Місцями на території країни пройдуть дощі.

У Києві завтра мінлива хмарність, температура повітря вночі +14°, вдень +22°.

У Чернігові очікуються опади, температура повітря вночі +14°, вдень +21°.

У Вінниці без опадів, температура повітря +13°…+25 °.

У Луцьку вночі +11°, вдень +21°, мінлива хмарність.

У Житомирі у вівторок без опадів, температура вночі +12°, вдень +23°.

В Ужгороді 8 вересня +12° вночі, вдень +24° , мінлива хмарність.

У Дніпрі завтра без опадів, температура вночі +15°, вдень +28°.

У Запоріжжі мінлива хмарність, температура вночі +13°, вдень +31°.

В Івано-Франківську завтра без опадів, вночі +11°, вдень +21°. Вночі очікується дощ.

У Львові у вівторок без опадів, вночі +9°, вдень +20°.

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Спека повернеться

Згідно з прогнозом погоди на тиждень, спека знову повернеться в Україну 11 вересня.

Синоптики прогнозують, що температура повітря прогріється до +29°.