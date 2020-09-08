В Івано-Франківській області жінку оштрафували через неправдиву інформацію про Covid-19

У Яремчі Івано-Франківської області суд оштрафував жінку за розповсюдження неправдивої інформації щодо коронавірусу.

Згідно з документом, який розміщено у Єдиному державному реєстрі судових рішень, жінка на персональній сторінці у соціальній мережі Facebook поширила допис під назвою В Україні американська вакцина від Covid-19 вбила п’ятьох людей.

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Окрім цього, там зазначається, що ця інформація не відповідає дійсності та може викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку.

Обвинувачена визнала свою вину та зазначила, що поширила дані не надавши оцінки її змісту.

Жінку притягнули до адміністративної відповідальності та наклали штраф у розмірі 10 неоподаткованих мінімумів, а саме 170 грн. Окрім того, обвинувачена повинна виплатити судовий збір у розмірі 420 грн.

Коронавірус в Україні

Станом на 8 вересня в Україні зафіксовано 2 411 нових випадків коронавірусу. Загалом хворих на Covid-19 налічується 140 479.

Найбільша кількість пацієнтів спостерігається у Львівській області (16 073), Києві (15 511), Чернівецькій області (11 431) та Харківській (11 202).

Джерело: Єдиний державний реєстр судових рішень