Коронавірус в Україні на 8 вересня 2020: оперативна статистика МОЗ

В Україні 8 вересня продовжують фіксувати зростання випадків коронавірусу. За добу зафіксували 2 411 нових випадків Covid-19.

З початку пандемії зафіксовано 140 479 хворих на коронавірус.

Зростає і смертність – за добу померло 57 українців, вилікувалось 940 осіб.

Серед антилідерів місто Київ (+235), Харківська область (+230) та Одещина (+196).

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Коронавірус по регіонах

Вінницька обл — 4 450 (+44);

Волинська обл — 5 943 (+60);

Дніпропетровська обл — 2 843 (+76);

Донецька обл — 1 675 (+45);

Житомирська обл — 3 812 (+66);

Закарпатська обл — 8 180 (+89);

Запорізька обл — 1 981 (+50);

Івано-Франківська обл — 10 508 (+160);

Кіровоградська обл — 867 (+9);

м. Київ — 15 511 (+235);

Київська обл — 6 370 (+92);

Львівська обл — 16 073 (+192);

Луганська обл — 448 (+14);

Миколаївська обл — 1 690 (+25);

Одеська обл — 8 721 (+196);

Полтавська обл — 997 (+24);

Рівненська обл — 9 860 (+98);

Сумська обл — 2 070 (+107);

Тернопільська обл — 7 580 (+190);

Харківська обл — 11 202 (+230);

Херсонська обл — 518 (+18);

Хмельницька обл — 3 253 (+58);

Чернівецька обл — 11 431 (+159);

Черкаська обл — 2 046 (+96);

Чернігівська обл — 2 450 (+78).

Топ-5 міст з найвищим індексом дотримання самоізоляції:

Львів – 18.32%

Київ – 17.85%

Чернівці – 16.56%

Ужгород – 15.89%

Івано-Франківськ – 15.38%.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні 8 вересня виявили у 2 174 українців. З початку пандемії, зафіксували 138 068 випадків Covid-19.

З початку пандемії в Україні зафіксовано 197 757 підозр на Covid-19.

За добу, від ускладнень викликаних коронавірусом, померла 31 людина. Видужало 379 осіб.

Серед антилідерів – Київ (+244), Львівська область (+186) та Івано-Франківська область (+161).