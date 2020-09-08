Коронавірус в Україні на 8 вересня 2020: оперативна статистика МОЗ

В Україні 8 вересня продовжують фіксувати зростання випадків коронавірусу. За добу зафіксували 2 411 нових випадків Covid-19.
З початку пандемії зафіксовано 140 479 хворих на коронавірус.
Зростає і смертність – за добу померло 57 українців, вилікувалось 940 осіб.
Серед антилідерів місто Київ (+235), Харківська область (+230) та Одещина (+196).
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Коронавірус по регіонах
- Вінницька обл — 4 450 (+44);
- Волинська обл — 5 943 (+60);
- Дніпропетровська обл — 2 843 (+76);
- Донецька обл — 1 675 (+45);
- Житомирська обл — 3 812 (+66);
- Закарпатська обл — 8 180 (+89);
- Запорізька обл — 1 981 (+50);
- Івано-Франківська обл — 10 508 (+160);
- Кіровоградська обл — 867 (+9);
- м. Київ — 15 511 (+235);
- Київська обл — 6 370 (+92);
- Львівська обл — 16 073 (+192);
- Луганська обл — 448 (+14);
- Миколаївська обл — 1 690 (+25);
- Одеська обл — 8 721 (+196);
- Полтавська обл — 997 (+24);
- Рівненська обл — 9 860 (+98);
- Сумська обл — 2 070 (+107);
- Тернопільська обл — 7 580 (+190);
- Харківська обл — 11 202 (+230);
- Херсонська обл — 518 (+18);
- Хмельницька обл — 3 253 (+58);
- Чернівецька обл — 11 431 (+159);
- Черкаська обл — 2 046 (+96);
- Чернігівська обл — 2 450 (+78).
Топ-5 міст з найвищим індексом дотримання самоізоляції:
- Львів – 18.32%
- Київ – 17.85%
- Чернівці – 16.56%
- Ужгород – 15.89%
- Івано-Франківськ – 15.38%.
Коронавірус в Україні
Коронавірус в Україні 8 вересня виявили у 2 174 українців. З початку пандемії, зафіксували 138 068 випадків Covid-19.
З початку пандемії в Україні зафіксовано 197 757 підозр на Covid-19.
За добу, від ускладнень викликаних коронавірусом, померла 31 людина. Видужало 379 осіб.
Серед антилідерів – Київ (+244), Львівська область (+186) та Івано-Франківська область (+161).