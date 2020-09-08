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Факти / Україна / Суспільство

В Україні вже 140 тис. випадків Covid-19, за добу 2 411

В Україні 8 вересня продовжують фіксувати зростання випадків коронавірусу. За добу зафіксували 2 411 нових випадків Covid-19.

З початку пандемії зафіксовано 140 479 хворих на коронавірус.

Зростає і смертність – за добу померло 57 українців, вилікувалось 940 осіб.

Серед антилідерів місто Київ (+235), Харківська область (+230) та Одещина (+196).

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Коронавірус по регіонах

  • Вінницька обл — 4 450 (+44);
  • Волинська обл — 5 943 (+60);
  • Дніпропетровська обл — 2 843 (+76);
  • Донецька обл — 1 675 (+45);
  • Житомирська обл — 3 812 (+66);
  • Закарпатська обл — 8 180 (+89);
  • Запорізька обл — 1 981 (+50);
  • Івано-Франківська обл — 10 508 (+160);
  • Кіровоградська обл — 867 (+9);
  • м. Київ — 15 511 (+235);
  • Київська обл — 6 370 (+92);
  • Львівська обл — 16 073 (+192);
  • Луганська обл — 448 (+14);
  • Миколаївська обл — 1 690 (+25);
  • Одеська обл — 8 721 (+196);
  • Полтавська обл — 997 (+24);
  • Рівненська обл — 9 860 (+98);
  • Сумська обл — 2 070 (+107);
  • Тернопільська обл — 7 580 (+190);
  • Харківська обл — 11 202 (+230);
  • Херсонська обл — 518 (+18);
  • Хмельницька обл — 3 253 (+58);
  • Чернівецька обл — 11 431 (+159);
  • Черкаська обл — 2 046 (+96);
  • Чернігівська обл — 2 450 (+78).

Коронавірус в Україні на 8 вересня 2020: оперативна статистика МОЗ

Топ-5 міст з найвищим індексом дотримання самоізоляції:

  • Львів – 18.32%
  • Київ – 17.85%
  • Чернівці – 16.56%
  • Ужгород – 15.89%
  • Івано-Франківськ – 15.38%.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні 8 вересня виявили у 2 174 українців. З початку пандемії, зафіксували 138 068 випадків Covid-19.

З початку пандемії в Україні зафіксовано 197 757 підозр на Covid-19.

За добу, від ускладнень викликаних коронавірусом, померла 31 людина. Видужало 379 осіб.

Серед антилідерів – Київ (+244), Львівська область (+186) та Івано-Франківська область (+161).

Джерело: РНБО

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