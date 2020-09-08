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Факти / Україна

В Умані відкриють госпіталь для хасидів з коронавірусом

Для паломників з позитивним результатом тесту на коронавірус в Умані відкриють окремий госпіталь, для контактних осіб діятиме ізолятор.

З такою ініціативою виступили представники благодійного фонду імені Рабі Нахмана.

В Умані відкриють госпіталь для хасидів з коронавірусом

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Місце та усі подробиці функціонування госпіталю та ізолятора буде додатково узгоджено з місцевою владою та Держпродспоживслужбою області.

Окрім цього, буде здійснюватися контроль за дотриманням хасидами протиепідемічних заходів на могильному комплексі цадика Нахмана та у синагогах Умані.

На початку вересня коронавірус виявили у шести хасидів в Умані, однак у лікарні міста ліжок для пацієнтів виявилося недостатньо.

Тоді мер міста Олександр Цебрій закликав усіх паломників проходити обов’язкове тестування на коронавірус.

Станом на 8 вересня усі шестеро хворих хасидів перебувають на самоізоляції у одному із місцевих готелів, у всіх – легка форма перебігу хвороби.

Джерело: ГУ Держпродспоживслужби в Черкаській області

Фото: Dreamstime

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