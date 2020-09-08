За 100 днів із камерами на дорогах ніхто не зміг оскаржити штраф – поліція

За понад три місяці роботи камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху жоден громадянин не зміг у суді оскаржити виписаний штраф.

Про це заявив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, суди отримали низку оскаржень постанов про штраф, які було виписано в автоматичному режимі.

Частину з них суди розглянули, однак їхні рішення не на користь власників авто, повідомив Білошицький.

У поліції нагадали, що кожен громадянин має право оскаржити штраф, який виписано через зафіксоване радаром порушення ПДР.

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100 днів роботи камер автоматичної фіксації

Система фото- та відеофіксації порушень ПДР запрацювала з 1 червня 2020 року в Києві та області.

За перші вісім хвилин роботи система зафіксувала 262 факти перевищення швидкості.

Згідно з правилами, за перевищення швидкості на 20 км/год доведеться заплатити штраф 255 грн, на 50 км/год — 510 грн.

Фото: МВС