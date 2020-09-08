Якби місцеві вибори 2020 відбулися найближчим часом, найбільше голосів для проходження до Київради набрала б партія УДАР – 28,6% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори.

За даними опитування соціологічної групи Рейтинг, вдвічі менша підтримка у Європейської солідарності – 14%, на третьому місці Слуга народу – 10,7%.

Взяти участь у голосуванні на місцевих виборах у Києві нині готові 69% опитаних.

Кияни, які визначилися із партією, найбільше підтримують:

УДАР – 28,6%;

Європейська солідарність – 14%;

Слуга народу – 10,7%;

Перемога Пальчевського – 6,9%;

Опозиційна платформа – За життя – 6,8%;

Голос – 6,5%;

Батьківщина – 6,4%;

Сила і честь – 5,5%;

партія Шарія – 3,8%.

Тих, хто не визначився – близько 13%. Підтримка інших партій – нижче 3%.

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Мешканців столиці також просили оцінити діяльність нинішнього міського голови Віталія Кличка. Більшість респондентів (60%) задоволені, 37% – не задоволені.

Окрім того, 59% опитаних киян вважають, що ситуація у місті за Кличка на посаді мера, скоріше, покращилася. Ще 26% – що вона не змінилася, а 13% – що погіршилася.

На відмінно оцінили боротьбу Кличка з коронавірусом дві третини опитаних, погано і дуже погано – 27%, ще 8% не змогли відповісти.











За кого готові голосувати кияни на місцевих виборах 2020 – опитування / 3 фотографии

Соціологічна група Рейтинг провела дослідження з 31 серпня до 1 вересня методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки номерів.

Опитування проводилося серед 1 200 мешканців Києва віком від 18 років.

Помилка репрезентативності дослідження – не більше 2,8%.

Місцеві вибори 2020

В Україні 25 жовтня пройдуть місцеві вибори 2020. Вибиратимуть мерів міст, депутатів районних і сільських рад.

Виборча кампанія стартувала 5 вересня.

Джерело: Рейтинг

Фото: Рейтинг