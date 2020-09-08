Динаміка захворюваності на коронавірус в Україні не знижується. Станом на 8 вересня в лабораторіях підтвердили 2 411 нових випадків Covid-19.

Загалом з початку епідемії інфекцією заразилися 140 479 українців.

З них на останню добу померло 57 хворих, водночас одужали 940 осіб.

Проте кількість госпіталізованих, за даними МОЗ, наближається до 8 тис., що вдвічі більше в порівнянні з липнем.

У зв’язку з цим медичну систему готують до збільшення числа пацієнтів з коронавірусом.

Рекордну кількість нових хворих зафіксовано у Києві (235), трохи менше у Харківській (230) та Одеській областях (196).

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Напружена ситуація в Збройних силах України, де нині хворіють 624 людини, а за день підтверджено 27 нових випадків захворювання.

За час пандемії померли шість військовослужбовців, а одужали 1 347.

Є випадки захворювання і серед чиновників. Сьогодні депутат Київради Михайло Буділов підтвердив, що у нього позитивний тест на коронавірус, але, окрім втрати нюху та смаку, жодних інших симптомів поки немає.

Захворів також мер Підгороднього Дніпропетровської області Андрій Горб. Йому двічі робили тест. Перший – 29 серпня, але результат був негативний, незважаючи на характерні симптоми. А другий – на вихідних 4-5 вересня. Він підтвердив наявність вірусу. Нині Горб знаходиться в лікарні.

Коронавірус в Україні

7 вересня коронавірус в Україні підтвердили у 2 174 осіб, а загалом – у 138 068 українців.

У понеділок від ускладнень, викликаних, Covid-19, померла 31 людина. Водночас одужали 379 пацієнтів.

Вчора в антилідерів також був Київ з 244 новими випадками захворювання, а також Львівська (186) та Івано-Франківська області (161).