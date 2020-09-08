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Факти / Україна / Політика

Зеленський назвав дату зустрічі радників лідерів нормандської четвірки

Зустріч радників глав держав нормандської четвірки очікується 11 вересня.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу під час робочої поїздки в Сумську область.

– У нас повинно бути засідання радників нормандського формату 11 вересня. Очікуємо там певних пропозицій та рішень, – сказав він.

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Сама зустріч лідерів країн повинна відбутися відразу після зустрічі радників.

Підготовка до саміту

Сторони нормандського формату ведуть підготовку до зустрічі радників президентів України, Німеччини, Франції та Росії у вересні.

Про проведення найближчим часом другого нормандського саміту за участі Зеленського стало відомо ще у липні.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, після саміту може відбутися зустріч міністрів закордонних справ країн-учасниць нормандського формату в цьому ж місяці.

Фото: Dreamstime

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