Зеленський про порушення перемир’я на Донбасі: Є речі не для ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія повинна дотримуватись домовленостей, досягнутих на рівні Тристоронньої контактної групи.

Так він прокоментував порушення режиму тиші на Донбасі, який тривав 42 дні, під час поїздки до Сумської області.

– Ми реагуємо і відразу відреагували. Є деякі речі, які ми не обговорюємо із засобами масової інформації. Я скажу вам відверто: це найскладніша на сьогодні робота, яка тільки може бути – це зберігати життя наших українців, – заявив він.

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Україна ініціювала перемовини на рівні міністрів закордонних справ, щоб окупанти припинили обстріли.

Порушення перемир’я на Донбасі

6 вересня бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ. Від кулі снайпера загинув боєць 14-ї механізованої бригади 50-річний Тарас Кубійович.

Бойовики відкрили вогонь поблизу Причепилівки Луганської області.

Цього дня екстрено зібралася нарада учасників української делегації у Тристоронній контактній групі.