Зеленський розповів, куди витрачаються кошти з коронавірусного фонду

Проблеми з фінансуванням заходів для боротьби з коронавірусом в Україні існують, але вони контрольовані.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

– Щомісячно ми витрачаємо мільярди з Covid-фонду на підтримку людей: пенсіонерів, людей, які не отримують заробітну плату. Державні підприємства на час карантину також отримують заробітну плату, – додав Зеленський.

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Він також зазначив, що більш проблемним є швидке заповнення місць у лікарнях, однак це не настільки критично, як було у більшості країн ЄС.

– Зараз ми готуємо багато лікарень через збільшення кількості хворих – тих, яких уже доставляють у лікарні. Збільшуються, переобладнуються лікарні. З технічними засобами, киснем, ШВЛ – там питань немає. Не хочу казати, що на всіх достатньо, але принаймні ми готові.

За словами президента, наслідки легковажного ставлення людей до пандемії коронавірусу “виправлятиме вся країна”.

Чого очікувати від пандемії коронавірусу в Україні

Пандемія коронавірусу розпочалася у березні, і зараз низка потужних науково-дослідницьких центрів працює над винайенням вакцини.

Тим часом в Україні триває карантин, однак чимало громадян відверто уникають дотримання рекомендацій МОЗ щодо захисту від Covid-19.

Факти ICTV розібралися, коли та як може змінитися ситуація із коронавірусом в Україні вже восени.

За попередніми оцінками експертів, загалом захворіє 70% населення, 20% – потраплять до лікарні.