Коронавірус в Україні 9 вересня 2020: оперативна статистика МОЗ

В Україні станом на ранок середи зафіксовано 2 551 новий випадок Covid-19, водночас 1 157 осіб одужали, 45 раніше хворих померли.

Кількість інфікованих від початку пандемії склала на ранок середи 143 030 осіб, померло від початку пандемії від Covid-19 2 979 людей, одужали – 64 703 особи. Нині в Україні Covid-19 хворіє 75 348 чоловік, що на 1 349 більше, ніж днем ​​раніше.

Найбільша кількість виявлених випадків Covid-19 за минулу добу зафіксована в Києві (310), Харківській (291), Львівській (196), Тернопільській (190), Івано-Франківській (151) та Чернівецькій (150) областях.

Крім того, загалом в Україні за минулу добу зафіксовано 3 054 підозри на захворювання Covid-19.

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Статистика минулих діб

Днем раніше, 8 вересня, повідомлялося про 2 411 нових випадків захворювання Covid-19, 7 вересня було 2 174 хворих, 6 вересня – 2 107 нових інфікованих Covid-19, 5 вересня було зафіксовано рекорд захворюваності – 2 836 нових інфікованих за добу.