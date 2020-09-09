Курс валют НБУ на 9 вересня 2020 в Україні

Національний банк України підвищив офіційний курс долара до гривні.

На 9 вересня НБУ встановив курс 27,80 грн/1$ – порівняно із попереднім днем вартість зросла на 5 копійок.

Незначне зниження ціни на євро, згідно з курсом на 9 вересня, зафіксувалося на 32,79 грн/1€.

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Курс валют в Україні від НБУ на 09.09:

$1 – 27,80 грн;

€1 – 32,79 грн;

1 польський злотий – 7,38 грн;

10 російських рублів – 3,64 грн.

Денис Шмигаль про курс долара в Україні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль дав прогноз курсу долара до кінця 2020 року.

Вартість $ коливатиметься у межах 27-28 грн та не перевищить 29 грн.

Готуючись до коронавірусної кризи, Кабмін заклав до бюджету більші курсові та інфляційні показники.