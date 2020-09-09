Медичним працівникам з вересня збільшать доплату у середньому на 3,5 тис. грн.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

– Безпосередньо лікарям у середньому доплата буде збільшена на 3,5 тис. грн, – сказав Шмигаль.

Читайте: З 1 вересня зросла мінімальна пенсія – скільки платитимуть

Він нагадав, що Кабінет міністрів на позачерговому засіданні уряду 7 вересня ухвалив постанову, якою врегульовується це питання.

Кілька днів тому міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Кабмін ухвалив постанову, яка регулює механізм доплати лікарям на загальну суму 5,95 млрд.

Тепер лікарні зможуть укласти угоди і до кінця вересня отримати доплату.

Окрім цього, затвердили і список спеціалізованих організацій, через які закуповуються певні лікарські засоби.