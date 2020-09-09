56% українців вважають, що після місцевих виборів 2020 ситуація у регіонах не зміниться, про що свідчать дані опитування групи Рейтинг, проведеного з 29 серпня по 3 вересня.

Ще близько третини респондентів, або 27%, сподіваються на поліпшення.

Тільки 8% учасників опитування очікують погіршення і 9% не змогли відповісти.

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Водночас 59% висловили готовність брати участь в голосуванні 25 жовтня, ще 19% українців оцінили шанси на участь 50 на 50, 7% – що, можливо, прийдуть.

Сумніваються в тому, що прийдуть на виборчі дільниці, 14% респондентів.

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі, найбільше голосів набрала б партія Слуга народу – 25,7%.

Рейтинг партій серед українців, які визначилися і готові голосувати:

Слуга народу – 25,7%:

Опозиційна платформа – За життя – 16,7%;

Європейська солідарність – 15,6%;

Батьківщина – 9,4%;

Радикальна партія – 6%;

Голос – 4,3%;

Сила і честь – 4%;

Партія Шарія – 3,5%.

Водночас близько 14% опитаних ще не визначилися.

Соціологічна група Рейтинг провела опитування 29 серпня – 3 вересня 2020 методом CATI (телефонне інтерв’ю з використанням комп’ютера) у всіх областях України серед населення у віці від 18 років, крім окупованих Криму та Донбасу.

Опитано 10 тис. респондентів на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження – не більше 1%.

Попереднє опитування Рейтингу щодо підтримки тих чи інших партій, але вже на місцевих виборах 2020, також свідчить про те, що перша четвірка незмінна.

Джерело: Рейтинг