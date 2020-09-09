У Київській області в 19 школах і чотирьох дитячих садах виявили випадки коронавірусу. Хворіють як учні, так і вчителі.
Всього на дистанційну роботу повністю перевели вісім шкіл:
- Васильківські школи №1 і №2;
- Ірпінська школа №1;
- Застугнянська школа;
- Світанківське навчально-виховне об’єднання;
- Хоцьковська школа;
- Пищиківська школа;
- Сезенковський навчально-виховний комплекс.
Ще в 11 навчальних закладах на дистанційне навчання перевели 12 класів – 2 405 учнів і вчителів.
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Окрім цього, на карантин також закриті чотири дитячих садки: два в Переяславі, один в Білій Церкві і ще один в с. Плесецьке Васильківського району.
В усіх закладах, де виявили коронавірус, провели повну дезінфекцію приміщень.
Коронавірус в Україні
В Україні станом на ранок середи зафіксовано 2 551 новий випадок Covid-19, водночас 1 157 осіб одужали, 45 раніше хворих померли.
Найбільша кількість виявлених випадків Covid-19 за минулу добу зафіксована в Києві (310), Харківській (291), Львівській (196), Тернопільській (190), Івано-Франківській (151) та Чернівецькій (150) областях.
Джерело: Київська ОДА