У Київській області в 19 школах і чотирьох дитячих садах виявили випадки коронавірусу. Хворіють як учні, так і вчителі.

Всього на дистанційну роботу повністю перевели вісім шкіл:

Васильківські школи №1 і №2;

Ірпінська школа №1;

Застугнянська школа;

Світанківське навчально-виховне об’єднання;

Хоцьковська школа;

Пищиківська школа;

Сезенковський навчально-виховний комплекс.

Ще в 11 навчальних закладах на дистанційне навчання перевели 12 класів – 2 405 учнів і вчителів.

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Окрім цього, на карантин також закриті чотири дитячих садки: два в Переяславі, один в Білій Церкві і ще один в с. Плесецьке Васильківського району.

В усіх закладах, де виявили коронавірус, провели повну дезінфекцію приміщень.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на ранок середи зафіксовано 2 551 новий випадок Covid-19, водночас 1 157 осіб одужали, 45 раніше хворих померли.

Найбільша кількість виявлених випадків Covid-19 за минулу добу зафіксована в Києві (310), Харківській (291), Львівській (196), Тернопільській (190), Івано-Франківській (151) та Чернівецькій (150) областях.

Джерело: Київська ОДА