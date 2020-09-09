Колишній політв’язень Володимир Балух перебуває у стабільно важкому стані.

Про це повідомила народний депутат від Європейської солідарності Ірина Геращенко.

За її словами, Балух знаходиться на апараті штучної вентиляції легенів і без свідомості.

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– На жаль, поки така невтішна інформація, – написала вона.

Побиття Балуха

8 вересня колишній російський політв’язень Олег Сенцов повідомив про побиття Володимира Балуха.

Поліція розпочала кримінальну справу. Також була знайдена сумка з його речами і встановлені люди, з якими він спілкувався.

Сенцов написав, що у Балуха зламана рука і ключиця, але загрози життю немає.