Карантин в Україні – головні новини 9 вересня 2020

Кількість хворих на коронавірус в Україні вже перевищила 143 тис. і становить 143 030 інфікованих, за минулу добу захворіла ще 2 551 людина.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 2 979 хворих, побороли коронавірус 64 703 пацієнтів. До речі, минулої доби одужала рекордна кількість пацієнтів – 1 157.

Найбільше людей за добу захворіли в Києві (310), Харківській (291), Львівській (196), Тернопільській (190), Івано-Франківській (151) та Чернівецькій (150) областях.

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Мер столиці Віталій Кличко зазначив, що кількість хворих зростає, наразі найскладніша ситуація у Дарницькому (2 537 хворих), Деснянському (2 040) і Дніпровському (1 883) районах.

У лікарнях Києва перебувають 913 хворих, з них 23 дитини і 158 пацієнтів – у важкому стані.

У Київській області випадки коронавірусу виявили у 19 школах та 4 дитячих садочках. Вісім шкіл області повністю перевели на дистанційну роботу. Ще в 11 навчальних закладах на дистанційне навчання пішли 12 класів.

Тим часом Чернівецька міськрада подає до суду позов на рішення Кабміну, в результаті якого місто опинилося в червоній зоні карантину.

В.о. міського голови Чернівців Василь Продан повідомив, що під час сесії Чернівецької міської ради планують ухвалити рішення, щоб всі школи і садочки запрацювали.

Попри потрапляння Тернополя до червоної карантинної зони, школи та дитячі садки у місті також продовжують працювати.

Тому поліція проводить рейди і вже склала протоколи за порушення карантину на керівників 31 школи та 12 дитсадків.