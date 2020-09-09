Посли ЄС затвердили продовження санкцій проти РФ через Україну – журналіст

Комітет постійних представників ЄС продовжив на шість місяців – до 15 березня 2021 року – санкції проти Росії через ситуацію в Україні.

Про це повідомив у середу журналіст Рікард Йозвяк.

– Посли ЄС дали зелене світло на продовження санкцій на шість місяців проти 175 осіб та 44 організацій, які, як вважається, підірвали територіальну цілісність України, – написав він.

Скоро ще близько 15 осіб і кілька організацій будуть додані у чорний список, повідомив журналіст.

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Які санкції ЄС запровадив проти Росії

19 червня 2020 року Рада ЄС ухвалила рішення про продовження економічних санкцій проти Росії через відсутність прогресу у діях Москви щодо реалізації Мінських домовленостей.

Крім економічних санкцій, діють також індивідуальні обмеженням та санкції, що пов’язані з анексією Криму.

“Кримський пакет” санкцій було продовжено до 23 червня 2021 року.