Тема екології без наукового підходу дає політикам можливості для маніпуляцій – Дячук

Екологічна тематика без якісних наукових досліджень дає політикам можливості для маніпуляцій в передвиборчий період, заявив провідний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України, кандидат технічних наук, голова комітету Професійної асоціації екологів України Олександр Дячук.

На його думку, Україна та окремі територіальні громади не зможуть досягти успіхів у своєму розвитку, якщо не спиратимуться на якісні наукові дослідження в економічній, соціальній, інфраструктурній, екологічній, управлінській сферах.

– Саме відсутність об’єктивних професійних досліджень, розрахунків і публічного обговорення дає широкі можливості як для маніпулювання, так і для ухвалення не найкращих управлінських рішень. Наявність ґрунтовного комплексного аналізу проблеми та сучасних підходів до її вирішення, які відкриті для експертизи – кращий аргумент від маніпуляцій, – сказав Дячук.

Він зазначив, що вчені підходять комплексно до вирішення тієї чи іншої проблеми і не пропонують швидких і універсальних рішень. Вони використовують методи, які можна перевірити.

– Наука убезпечить від маніпуляцій. Можна розбивати всі маніпуляції в пух і прах, якщо вимагати аргументацію і посилання на джерела, – пояснив провідний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАНУ.

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За його словами, політичні партії досить часто фінансують роботи, пов’язані з соціологічними дослідженнями. Тоді як аналіз впливу і способів реалізації таких програм ніхто не фінансує.

Він вважає, що справжні вчені досить часто входять до лав екологічних рухів, де намагаються реалізувати свої знання, однак їх входження в політичні партії, на жаль, не характеризується ефективністю застосування їх напрацювань в основі політичної діяльності.

– Закликаємо суспільство, ЗМІ, всіх небайдужих ретельно перевіряти екологічну інформацію, відсіювати маніпулятивні та брехливі відомості до їх публікації та поширення, викриваючи маніпуляторів, – додав Дячук.

Нагадаємо, компанія Фармак розробила і впровадила освітній курс Екошкола для 8-11 класів, де розповідатимуть про сучасні екологічні проблеми, проект схвалено Міністерством освіти і науки.

Джерело: uaprom.info