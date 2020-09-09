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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

У Фонді боротьби з Covid-19 бракує коштів для трьох програм – Рахункова палата

У Фонді боротьби з коронавірусом недостатньо коштів для реалізації трьох бюджетних програм.

У липні уряд розподілив усі 66 млрд грн фонду. Станом на 7 вересня 19,5 млрд грн – використані, заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

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З цих грошей:

  • 8,9 млрд грн – виплати з безробіття і часткового безробіття, на дітей ФОПів і страхові виплати та матеріальну допомогу медикам;
  • 7,6 млрд грн – на дороги;
  • 2,7 млрд грн – доплати до зарплати МВС, МОЗ, виконавчої служби та інших;
  • 262 млн грн – закупівля обладнання та засобів індивідуального захисту.

– За шістьома бюджетними програмами витрати на 14 млрд грн не здійснювалися. Це 6 млрд грн – доплати до зарплати медичним та іншим працівникам установ охорони здоров’я і 5,3 млрд грн – закупівля обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я в госпітальних округах, – заявив Пацкан.

За даними Рахункової палати, недостатньо коштів для реалізації трьох бюджетних програм:

  • Національна поліція – доплати поліцейським;
  • Фонд загальнообов’язкового державного соцстрахування – допомога з часткового безробіття;
  • Мінсоцполітики – виплата допомоги на дітей ФОПів.

На доплати поліції залишилися 6,5 млн грн при щомісячній потребі до кінця карантину 374 млн грн, пояснив Пацкан.

Фонд боротьби з коронавірусом

Проблеми з фінансуванням заходів для боротьби з коронавірусом в Україні існують, але вони контрольовані, вважає президент Володимир Зеленський.

Щомісячно Україна витрачає мільярди з Covid-фонду на підтримку пенсіонерів і людей, які не отримують заробітну плату. Державні підприємства на час карантину також отримують заробітну плату.

Джерело: Рахункова Палата

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