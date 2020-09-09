Україна постачатиме прісну воду до Криму лише після деокупації території.
Про це заявив заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко.
– Після того, як кримський півострів буде деокупований, Україна із задоволенням подаватиме туди воду, – відзначив Ігор Яременко.
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Як відзначив заступник, нині населенню Криму вистачало б води, якби її не використовували військові у своїх незаконних цілях.
– Вони (росіяни, – Ред.) де-факто забирають воду у простих людей, тих хто проживає на тимчасово окупованій території, і віддають її на потреби власної мілітаристської машини, – додав Ігор Яременко.
Ситуація з водою у Криму
В ООН назвали головного винуватця нестачі води у Криму.
За словами представників організації, відповідальність за це лежить на РФ.
Саме вона має дбати про добробут населення на тій території, яку анексувала.
Джерело: Мінреінтеграції