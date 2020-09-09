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Факти / Україна / Політика

Учасники ТКГ разом проінспектують позиції ЗСУ біля Горлівки

У середу, 9 вересня, відбулося позачергове засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції.

ОБСЄ вкотре підтвердила безпідставність будь-яких звинувачень на адресу Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми в період з 5 липня до 2 вересня.

– Це факт, викладений у нашому звіті від 5 вересня цього року, – підкреслив голова СММ ОБСЄ.

Учасники групи домовилися про спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора вiд ОБСЄ.

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Зі свого боку, українська сторона забезпечить питання логістики та гарантії безпеки всім учасникам інспекції.

– Сьогоднішній день дає нам надію, що режим припинення вогню виконуватиметься й надалі усіма сторонами.

З цією метою українська сторона задіюватиме будь-які механізми як у рамках ТКГ, так і в рамках Нормандського формату, які дозволять зберегти життя українських військовослужбовців та мирного населення, – наголосив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

Позачергове засідання ТКГ

У суботу, 5 вересня, лідер бойовиків “ДНР” Денис Пушилін заявив, що 7 вересня так звана міліція відкриє вогонь по українським укріпленням в районі населеного пункту Шуми, поблизу Горлівки.

Українська сторона у відповідь ініціювала термінове засідання Тристоронньої контактної групи.

Джерело: Офіс президента

Фото: Dreamstime

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