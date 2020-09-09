У Міністерстві фінансів розраховують, що Україна отримає транш від Міжнародного валютного фонду до кінця року.

Про це під час засідання комітету повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, Мінфін постійно контактує з місією МВФ, зокрема, спілкується щодо використання коштів Фонду боротьби з коронавірусом і щодо законопроектів, які впливають на дохідні та видаткові статті бюджету.

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Також представники міністерства і Фонду постійно обговорюють виконання вимог програми співпраці з МВФ.

У червні цього року Україна отримала від МВФ $2,1 млрд. Загалом Міжнародний валютний фонд затвердив 18-місячну програму Stand-by для України на $5 млрд на 1,5 роки.

Однак гроші на рахунки повинні надійти чотирма траншами.

Директор прес-офісу МВФ Джеррі Райс повідомив, що Фонд у вересні може ухвалити рішення про виділення нового траншу Україні.

Зі свого боку, глава Національного банку Кирило Шевченко також сподівається, що гроші надійдуть до кінця 2020 року.