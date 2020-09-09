Українцям дозволять внутрішні польоти з е-паспортом у Дії – Кабмін схвалив законопроект

Для польотів Україною можуть дозволити використовувати е-паспорти у додатку Дія. Відповідний законопроект підтримав Кабмін під час засідання.

Він передбачає можливість використання українцями е-паспорта (ID-картки) або е-паспорта для виїзду за кордон під час авіарейсів в межах території України.

Тепер підтримати законопроект повинна Верховна Рада.

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Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що в разі ухвалення закону під час посадки на внутрішні рейси можна буде пред’явити електронну версію паспорта громадянина України (ID-картку) або паспорта для виїзду за кордон.

Навесні цього року в додатку Дія також з’явилася автоцивілка до водійських прав і техпаспорта. Завдяки цьому для водіїв у Дії доступний повний комплекс: посвідчення водія, техпаспорт та автоцивілка.