Незважаючи на зростаючу динаміку захворюваності та госпіталізації, низькі показники смертності від COVID-19, опубліковані ВООЗ, доводять правильність початкового курсу, який вибрав МОЗ, заявляє політолог Володимир Воля в своєму акаунті Facebook.

За словами експерта, офіційні дані, які щодня публікує ВООЗ, підтверджують, що в Україні рекордно низький відсоток смертності від коронавірусної інфекції.

– Офіційні дані, які публікують кожного дня на сайті ВООЗ, говорять про те, що в України в рейтингу летальності від коронавірусу один з найнижчих показників – 2,1%. Наприклад: в США ця цифра становить 2,99%, Німеччині – 3,71%, Швейцарії – 4,51%, Швеції – 6,82%, у Франції – 9,33%, Великобританії – 11,86%, – написав Воля.

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На думку експерта, винуватцем такої ситуації є Міністерство охорони здоров’я України, яке в лікуванні нового вірусу справляється навіть краще, ніж європейська медична система.

– Статистика доводить, що вітчизняна система охорони здоров’я в лікуванні нового вірусу справляється навіть краще, ніж європейська. Тобто ми можемо говорити про високу ефективність національних протоколів лікування коронавірусної хвороби, дієвості адаптивного карантину і правильної організації медичної допомоги в країні, – підкреслює політолог.

Окремо Воля згадав, що, до всього іншого, зараз МОЗ працює в умовах недотримання карантину українцями, але все ж експертні прогнози Володимира на осінь оптимістичні:

– Це хороше підґрунтя для того, щоб прогнози на осінь ставали більш оптимістичними. Якщо просто по-людськи, то це дає надію, – зазначає Воля.

А нещодавно Факти ICTV повідомляли, чому епідеміологи б’ють тривогу і чи буде новий локдаун в Україні.