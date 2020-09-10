Деркач у відповідь на санкції США обіцяє “шокуючі факти викриття”

Народний депутат Верховної Ради Андрій Деркач, проти якого 10 вересня США ввели санкції, анонсував прес-конференцію про нібито нові розслідування корупції у країні.

Він назвав це помстою за його розслідування. написав Деркач у себе на Facebook.

– Це помста і щодо мене, як представника команди розслідувачів. На початку наступного тижня я вийду на прес-конференцію з новими, шокуючими фактами викриття корупції, – заявив він.

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Також Деркач натякнув, що, можливо, буде судитися з Мінфіном США.

Санкції Мінфіну США

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти народного депутата України Андрія Деркача. Його звинувачують у тому, що він довгий час був активним російським агентом, підтримував зв’язки з російськими спецслужбами.

Також його звинувачують у втручанні в спроби підірвати майбутні президентські вибори в США 2020 року.

19 травня Деркач оприлюднив аудіозапис, де нібито американський політик Джозеф Байден змушує екс-президента України Петра Порошенка прийняти потрібні йому рішення.

Джерело: Андрій Деркач