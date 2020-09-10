У головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака виявили коронавірус.

Цю інформацію у коментарі Фактам ICTV підтвердив начальник Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ полковник Богдан Сеник.

– Протягом двох тижнів Головнокомандувач Збройних сил генерал-полковник Руслан Хомчак перебуває на самоізоляції, наразі його стан задовільний, – розповів він.

Читайте: Мер Тернополя захворів на коронавірус

Богдан Сеник також додав, що головнокомандувач дотримується всіх рекомендації Міністерства охорони здоров’я та відправився на ізоляцію одразу, як отримав позитивний тест.

Коронавірус у ЗСУ

За добу у Збройних силах України зафіксували 44 нових випадки захворювання на коронавірус, загалом хворіють 643 особи.

Всього за час пандемії одужало 1440 осіб, летальних випадків – 6.