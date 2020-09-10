10 вересня в Україні 145 612 випадків коронавірусу, за останню добу захворіли 2 582 людини.

За весь час пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 3 023 людини. За останню добу зафіксовано 44 летальних випадків.

10 вересня хворобу побороли 1 147 хворих, за весь час пандемії вилікувалися 65 877 осіб.

Наразі в Україні 76 712 активних хворих на Covid-19. За кількістю нових випадків 10 вересня антилідером є Харківська область, де було зафіксовано 339 хворих Covid-19.

Також у головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака виявили коронавірус.

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До ослаблення карантину поки не готові Київ і ще 17 областей. У той же час послабити карантин можуть в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Полтавській та Херсонській областях.

Високий рівень захворюваності фіксується серед школярів. В Україні на самоізоляцію пішли 145 класів. За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, коронавірусів в Україні захворіли 9 414 дітей. За добу цифра збільшилася на 178.

У зв’язку з цим МОН звернулося з листом до керівників департаментів освіти і науки в областях та КМДА, директорів навчальних закладів з вимогою неухильного виконання законодавства.