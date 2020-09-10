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Факти / Україна / Суспільство

Смертність від Covid-19 в Україні зменшилася на 30% – Степанов

На сьогодні летальність від коронавірусу в Україні складає 2,1%, тобто з початку з квітня її вдалося знизити на третину, заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Ми знизили цю летальність на 30% у порівнянні з початком квітня. Тоді вона була на рівні 3%, – уточнив чиновник.

За його словами, на зменшення смертності передусім вплинули усі заходи в Україні, направлені на боротьбу з пандемією, карантин, свідоме ставлення кожного українця до цих обмежень, а також протоколи лікування МОЗ.

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Окрім того, Степанов наголосив, що летальність від коронавірусу в Україні – одна з найнижчих у світі.

– Наприклад, у Франції летальність від Covid-19 – понад 9%, у Великій  Британії – більше 11%, у  Німеччині – близько 4%, а у США – майже 3%, – уточнив міністр.

Коронавірус в Україні 10 вересня

Станом на 10 вересня на коронавірусів в Україні захворіли ще 2 582 українці, тобто динаміка стабільно негативна.

Загалом за час епідемії коронавірусом заразилися 145 612 українців.

За добу померли 44 пацієнти, в цілому – 3 023, одужали за день 1 174 хворих (65 877 – з початку пандемії).

Фото: Dreamstime

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