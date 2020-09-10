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Факти / Україна

Стан Балуха стабільно важкий, прогнозів ніхто не дає – Геращенко

Стан колишнього політв’язня Кремля Володимира Балуха стабільно важкий уже кілька діб, лікарі не дають жодних прогнозів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народний депутат Європейської солідарності Ірина Геращенко.

– Від лікуючих лікарів В.Балуха , які з нами на постійному контакті: Стан стабільно важкий… Але без погіршень. Прогнозів ніхто ніяких поки не дає, – написала вона.

Читайте: У Балуха тяжка черепно-мозкова травма, його прооперували

До речі, 10 вересня партія влаштовує біля МВС акцію Хто підняв руку на Балуха.

Напад на Балуха

8 вересня вночі побили екс-в’язня Кремля Володимира Балуха. Політв’язень вже кілька днів перебуває у важкому стані.

Поліція розпочала кримінальну справу за фактом заподіяння тілесних ушкоджень екс-в’язневі Кремля.

Правоохоронці знайшли сумку з речами Балуха та встановили людей, з яким спілкувався колишній політв’язень.

Фото: УНІАН

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