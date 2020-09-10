Україна готова надати допомогу білорусам – Кулеба

Україна готова надати допомогу і підтримку громадянам Білорусі, які хочуть покинути країну.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Також він зазначив, що Україна не допустить керівництву Білорусі використовувати себе для провокацій.

За словами Кулеби, білоруси можуть вільно в’їжджати в Україну з гуманітарних міркувань.

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Міністр закордонних справ заявив, що будь-які порівняння ситуації в Білорусі з Україною некоректні, а Київ буде дотримуватися позиції ЄС в оцінці цих подій.

Протести в Білорусі

Протести в Білорусі не вщухають з 9 серпня – в день виборів президента Олександра Лукашенка. На них він отримав 80,08% голосів.

Частина білорусів вийшли на вулиці. Перші мітинги розігнала міліція. Заарештували тисячі людей, покалічили сотні.

Опозиція оголосила загальнонаціональний страйк. У ній беруть участь великі підприємства і заводи.