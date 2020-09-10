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Факти / Україна

В Україні 145 класів пішли на самоізоляцію

В Україні 145 класів пішли на самоізоляцію через захворювання на коронавірус серед школярів.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Починаючи з 1 вересня наші діти пішли до школи. І у нас на сьогоднішній день є 145 класів, які були відправлені на самоізоляцію. 145 з 199 704 класів по країні. Вони були відправлені, відповідно, за рекомендаціями лікарів, епідеміологів під час епідрозслідування, – сказав він.

Міністр додав, що коронавірусом в Україні захворіли 9 414 дітей. За добу цифра збільшилася на 178.

МОН попередило директорів шкіл про відповідальність

МОН звернулося з листом до керівників департаментів освіти і науки в областях та КМДА, директорів навчальних закладів з вимогою неухильного виконання законодавства.

У листі зазначається, що директори навчальних закладів несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність.

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