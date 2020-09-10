В Україні хочуть штрафувати за неприбрані екскременти тварин

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає штрафування власників тварин за те, що вони не прибиратимуть за ними.

Проект закону №3797 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності у сфері ідентифікації та реєстрації домашніх та диких тварин, які утримуються у неволі був внесений 28 народними депутатами.

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Згідно з законопроектом, штрафи накладатимуться на власників, якщо вони не прибиратимуть екскрементів тварин:

у будівлях загального користування;

на спортивних та дитячих майданчиках;

на зупинках громадського транспорту;

на тротуарах;

у зонах відпочинку;

у підземних переходах.

У разі порушення накладатиметься штраф у розмірі від 170 до 340 грн. Якщо впродовж року власник порушить закон ще один раз, або ж порушення заподіє шкоду здоров’ю людини чи їхньому майну – штраф складе 3,4 – 5,1 тис. грн.

Окрім цього, у законопроекті передбачається покарання за порушення щодо тварин та рослин під час реєстрації, утримання та продажу – від 510 до 1 тис. грн з конфіскацією об’єктів тваринного та рослинного світу.

Законопроект про штрафування за неприбирання екскрементів тварин

Як взяти тварину з притулку

Перед тим як взяти тварину з притулку потрібно знати усі правила придбання таких домашніх улюбленців та розрахувати свої можливості.

Потрібно знати, що домашніх тварин з притулків віддають лише майбутнім власникам, на подарунок узяти тварину не вийде. Окрім цього, з такою установою укладають договір щодо дбайливого ставлення до кота чи собаки та можуть влаштовувати перевірки.

Також волонтери з притулків можуть просити надсилати певний час фото тварини, аби упевнитись у стані самого улюбленця та умовах, у яких він проживає.