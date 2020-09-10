В Україні стартує програма Національних круглих столів

З 10 вересня по 3 грудня в Україні відбудуться круглі столи.
Про це заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
– Культура – це не лише мистецтво. Це все, що навколо, тому вона має об’єднувати, – заявив міністр.
За словами ідеолога Олеся Донія, для того щоб протистояти російській агресії, нація має бути об’єднаною.
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Саме тому Міністерство культури та інформаційної політики організує національні кругли столи, які пройдуть в таких містах:
- Київ – 10 вересня, Культура діалогу;
- Одеса – 24 вересня, Історія;
- Харків – 12 жовтня, Мова;
- Чернівці – 26 жовтня, Щастя, як мета;
- Кривий Ріг – 9 листопада, Екологія;
- Острог – 19 листопада, Віра, релігія;
- Полтава – 3 грудня, Мистецтво.
Круглий стіл в Україні проходить публічно, коли учасники висловлюються у визначеному порядку, обговорюючи або висвітлюючи певні питання.
Мільярд грн на культуру
За словами Олександра Ткаченка, 1 млрд грн, який Кабмін виділив для сфери культури і креативних індустрій – це недостатнє фінансування.
Також Ткаченко назвав пріоритетні галузі культури, на які виділять кошти.