В Україні стартує програма Національних круглих столів

З 10 вересня по 3 грудня в Україні відбудуться круглі столи.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

– Культура – це не лише мистецтво. Це все, що навколо, тому вона має об’єднувати, – заявив міністр.

За словами ідеолога Олеся Донія, для того щоб протистояти російській агресії, нація має бути об’єднаною.

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Саме тому Міністерство культури та інформаційної політики організує національні кругли столи, які пройдуть в таких містах:

Київ – 10 вересня, Культура діалогу;

Одеса – 24 вересня, Історія;

Харків – 12 жовтня, Мова;

Чернівці – 26 жовтня, Щастя, як мета;

Кривий Ріг – 9 листопада, Екологія;

Острог – 19 листопада, Віра, релігія;

Полтава – 3 грудня, Мистецтво.

Круглий стіл в Україні проходить публічно, коли учасники висловлюються у визначеному порядку, обговорюючи або висвітлюючи певні питання.

Мільярд грн на культуру

За словами Олександра Ткаченка, 1 млрд грн, який Кабмін виділив для сфери культури і креативних індустрій – це недостатнє фінансування.

Також Ткаченко назвав пріоритетні галузі культури, на які виділять кошти.