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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Євро падає в ціні: курс валют на 10 вересня

На четвер, 10 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 27,82 грн, що дорожче на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Євро подешевшав на 3 копійки, його курс, станом на 10 вересня, становить 32,76 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 10.09:

  • $1 – 27,82 грн;
  • €1 – 32,76 грн;
  • 1 польський злотий – 7,36 грн;
  • 10 російських рублів – 3,67 грн.

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курс

Водночас прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, яким буде курс долара до кінця 2020 року.

Вартість долара буде коливатися в межах 27-28 грн і не перевищить 29 грн.

Готуючись до коронавірусної кризи, Кабмін заклав до бюджету курсові та інфляційні показники з запасом.

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