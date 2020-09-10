На четвер, 10 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 27,82 грн, що дорожче на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Євро подешевшав на 3 копійки, його курс, станом на 10 вересня, становить 32,76 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 10.09:

$1 – 27,82 грн;

€1 – 32,76 грн;

1 польський злотий – 7,36 грн;

10 російських рублів – 3,67 грн.

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Водночас прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, яким буде курс долара до кінця 2020 року.

Вартість долара буде коливатися в межах 27-28 грн і не перевищить 29 грн.

Готуючись до коронавірусної кризи, Кабмін заклав до бюджету курсові та інфляційні показники з запасом.