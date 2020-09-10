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Факти / Україна / Суспільство

За добу 2 582: в Україні зберігається негативна динаміка Covid-19

На коронавірус в Україні станом на ранок четверга, 10 вересня, захворіли ще 2 582 українця, а з початку епідемії – 145 612.

Померли за час пандемії 3 023 пацієнтів, з яких 44 – за останню добу.

Водночас одужали за день 1 174 хворих, а загалом – 65 877.

Нині в Україні 76 712 активних хворих на коронавірус. За день госпіталізували 400 людей.

Антилідер на сьогодні за кількістю нових випадків – Харківська область, де за добу зробили 339 позитивних тестів, на другому місці – Київ (289), на третьому – Тернопільська область (251).

Поширення коронавірусу в регіонах:

  • Вінницька обл — 4 606 (+103)
  • Волинська обл — 6 092 (+77)
  • Дніпропетровська обл — 3 012 (+89)
  • Донецька обл — 1 852 (+90)
  • Житомирська обл — 3 938 (+59)
  • Закарпатська обл — 8 359 (+82)
  • Запорізька обл — 2 081 (+40)
  • Івано-Франківська обл — 10 802 (+143)
  • Кіровоградська обл — 874 (+4)
  • м. Київ — 16 119 (+298)
  • Київська обл — 6 554 (+95)
  • Львівська обл — 16 452 (+183)
  • Луганська обл — 503 (+23)
  • Миколаївська обл — 1 766 (+52)
  • Одеська обл — 8 874 (+47)
  • Полтавська обл — 1 069 (+51)
  • Рівненська обл — 10 073 (+130)
  • Сумська обл — 2 187 (+44)
  • Тернопільська обл — 8 075 (+251)
  • Харківська обл — 11 832 (+339)
  • Херсонська обл — 558 (+20)
  • Хмельницька обл — 3 497 (+142)
  • Чернівецька обл — 11 715 (+134)
  • Черкаська обл — 2 177 (+56)
  • Чернігівська обл — 2 545 (+30).

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Карта і статистика коронавірусу в Україні 10 вересня

Як дотримуються самоізоляції в регіонах:

  • Львів – 18,32%;
  • Київ – 17,85%;
  • Чернівці – 16,56%;
  • Ужгород – 15,89%;
  • Івано-Франківськ – 15,38%.

Коронавірус в Україні

Станом на 9 вересня в Україні зафіксовано 2 551 новий випадок Covid-19, а загальна кількість інфікованих становила 143 030.

На той момент ще 1 157 осіб одужали, а 45 з тих, що раніше захвріли, померли.

Джерело: РНБО

Фото: Dreamstime

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