На коронавірус в Україні станом на ранок четверга, 10 вересня, захворіли ще 2 582 українця, а з початку епідемії – 145 612.

Померли за час пандемії 3 023 пацієнтів, з яких 44 – за останню добу.

Водночас одужали за день 1 174 хворих, а загалом – 65 877.

Нині в Україні 76 712 активних хворих на коронавірус. За день госпіталізували 400 людей.

Антилідер на сьогодні за кількістю нових випадків – Харківська область, де за добу зробили 339 позитивних тестів, на другому місці – Київ (289), на третьому – Тернопільська область (251).

Поширення коронавірусу в регіонах:

Вінницька обл — 4 606 (+103)

Волинська обл — 6 092 (+77)

Дніпропетровська обл — 3 012 (+89)

Донецька обл — 1 852 (+90)

Житомирська обл — 3 938 (+59)

Закарпатська обл — 8 359 (+82)

Запорізька обл — 2 081 (+40)

Івано-Франківська обл — 10 802 (+143)

Кіровоградська обл — 874 (+4)

м. Київ — 16 119 (+298)

Київська обл — 6 554 (+95)

Львівська обл — 16 452 (+183)

Луганська обл — 503 (+23)

Миколаївська обл — 1 766 (+52)

Одеська обл — 8 874 (+47)

Полтавська обл — 1 069 (+51)

Рівненська обл — 10 073 (+130)

Сумська обл — 2 187 (+44)

Тернопільська обл — 8 075 (+251)

Харківська обл — 11 832 (+339)

Херсонська обл — 558 (+20)

Хмельницька обл — 3 497 (+142)

Чернівецька обл — 11 715 (+134)

Черкаська обл — 2 177 (+56)

Чернігівська обл — 2 545 (+30).

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як дотримуються самоізоляції в регіонах:

Львів – 18,32%;

Київ – 17,85%;

Чернівці – 16,56%;

Ужгород – 15,89%;

Івано-Франківськ – 15,38%.

Коронавірус в Україні

Станом на 9 вересня в Україні зафіксовано 2 551 новий випадок Covid-19, а загальна кількість інфікованих становила 143 030.

На той момент ще 1 157 осіб одужали, а 45 з тих, що раніше захвріли, померли.