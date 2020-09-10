На коронавірус в Україні станом на ранок четверга, 10 вересня, захворіли ще 2 582 українця, а з початку епідемії – 145 612.
Померли за час пандемії 3 023 пацієнтів, з яких 44 – за останню добу.
Водночас одужали за день 1 174 хворих, а загалом – 65 877.
Нині в Україні 76 712 активних хворих на коронавірус. За день госпіталізували 400 людей.
Антилідер на сьогодні за кількістю нових випадків – Харківська область, де за добу зробили 339 позитивних тестів, на другому місці – Київ (289), на третьому – Тернопільська область (251).
Поширення коронавірусу в регіонах:
- Вінницька обл — 4 606 (+103)
- Волинська обл — 6 092 (+77)
- Дніпропетровська обл — 3 012 (+89)
- Донецька обл — 1 852 (+90)
- Житомирська обл — 3 938 (+59)
- Закарпатська обл — 8 359 (+82)
- Запорізька обл — 2 081 (+40)
- Івано-Франківська обл — 10 802 (+143)
- Кіровоградська обл — 874 (+4)
- м. Київ — 16 119 (+298)
- Київська обл — 6 554 (+95)
- Львівська обл — 16 452 (+183)
- Луганська обл — 503 (+23)
- Миколаївська обл — 1 766 (+52)
- Одеська обл — 8 874 (+47)
- Полтавська обл — 1 069 (+51)
- Рівненська обл — 10 073 (+130)
- Сумська обл — 2 187 (+44)
- Тернопільська обл — 8 075 (+251)
- Харківська обл — 11 832 (+339)
- Херсонська обл — 558 (+20)
- Хмельницька обл — 3 497 (+142)
- Чернівецька обл — 11 715 (+134)
- Черкаська обл — 2 177 (+56)
- Чернігівська обл — 2 545 (+30).
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Як дотримуються самоізоляції в регіонах:
- Львів – 18,32%;
- Київ – 17,85%;
- Чернівці – 16,56%;
- Ужгород – 15,89%;
- Івано-Франківськ – 15,38%.
Коронавірус в Україні
Станом на 9 вересня в Україні зафіксовано 2 551 новий випадок Covid-19, а загальна кількість інфікованих становила 143 030.
На той момент ще 1 157 осіб одужали, а 45 з тих, що раніше захвріли, померли.