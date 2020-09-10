Зрив інспектування позицій поблизу населеного пункту Шуми пов’язаний з постійною зміною запитів російської сторони і не виконанням умов перемир’я бойовиками. Поки інспекцію проводити не будуть.
Таку заяву зробили в Офісі президента.
Напередодні проведення інспекції бойовики висунули низку вимог, які суперечать одна одній і спотворюють характер домовленостей про режим припинення вогню.
– Саме тому погодженого в рамках безпеки підгрупи ТКГ, що винятково одноразового інспектування лише однієї точки не відбудеться. У зв’язку з постійною зміною запитів російської сторони, – повідомили в Офісі президента.
В ОП додали, що українська сторона добровільно погодилась провести інспектування, аби зафіксувати відсутність будь-яких порушень домовленостей.
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Інспекція позицій поблизу Шум через загострення на Донбасі повинна була відбутися о 14.00.
Позачергове засідання ТКГ
У середу, 9 вересня, відбулося позачергове засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції.
Учасники групи домовилися про спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора вiд ОБСЄ.