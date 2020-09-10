Зрив інспектування позицій поблизу населеного пункту Шуми пов’язаний з постійною зміною запитів російської сторони і не виконанням умов перемир’я бойовиками. Поки інспекцію проводити не будуть.

Таку заяву зробили в Офісі президента.

Напередодні проведення інспекції бойовики висунули низку вимог, які суперечать одна одній і спотворюють характер домовленостей про режим припинення вогню.

– Саме тому погодженого в рамках безпеки підгрупи ТКГ, що винятково одноразового інспектування лише однієї точки не відбудеться. У зв’язку з постійною зміною запитів російської сторони, – повідомили в Офісі президента.

В ОП додали, що українська сторона добровільно погодилась провести інспектування, аби зафіксувати відсутність будь-яких порушень домовленостей.

Читайте: За кулісами затишшя на Донбасі. Який ультиматум Україні поставив Путін

Інспекція позицій поблизу Шум через загострення на Донбасі повинна була відбутися о 14.00.

Позачергове засідання ТКГ

У середу, 9 вересня, відбулося позачергове засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції.

Учасники групи домовилися про спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора вiд ОБСЄ.