Міськрада Чернігова скасувала змішану систему у школах через скарги батьків

У Чернігові відмовились від змішаної системи навчання у школах для учнів 5-11 класів. Її у місті запровадили тиждень тому.

З 14 вересня освітній процес у школах міста повертається у звичайний режим, заявили у Чернігівській міській раді.

Ситуація із коронавірусом у місті не є критичною, що дозволило повернутися до звичайного режиму навчання.

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– З понеділка статистика пішла на спад, останні два дні в місті зафіксовано лише 13 випадків захворювання, – пояснив міський голова Владислав Атрошенко.

Також скарги на змішану систему писали батьки дітей.

Закрили школи через коронавірус

11 вересня на карантин закрили дві школи в Оболонському районі Києва. У вчителів виявили коронавірус, заявив мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що станом на 11 вересня в Києві працюють 426 шкіл з 428.

Ще в 11 навчальних закладах на дистанційне навчання перевели 12 класів – 2 405 учнів і вчителів.

Джерело: Чернігівська міськрада