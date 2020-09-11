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Факти / Україна / Суспільство

На Донеччині від Covid-19 помер головна лікар міської лікарні

У Покровську Донецької області від коронавірусу померла головна лікарка міської лікарні Наталя Кандибко.

Про це повідомила Покровська міська рада.

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– Сьогодні на 63 році життя від коронавірусної хвороби померла Наталія Іванівна Кандибко – головна лікарка Покровської міської лікарні. Покровськ втратив висококваліфікованого фахівця і прекрасну людину, – йдеться в повідомленні.

Від Covid-19 помер прокурор

Головний прокурор Хмельницької області Олег Синишин помер від коронавірусу.

31 серпня Синишина госпіталізували з підтвердженим діагнозом  Covid-19, а  5 вересня він помер.

У прокурора виявили супутні захворювання, які ускладнили перебіг хвороби.

Олегу Синишин було 43 роки. Він кілька днів не дожив до свого 44-річчя (21 вересня).

Джерело: Покровська міська рада

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