У Покровську Донецької області від коронавірусу померла головна лікарка міської лікарні Наталя Кандибко.
Про це повідомила Покровська міська рада.
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– Сьогодні на 63 році життя від коронавірусної хвороби померла Наталія Іванівна Кандибко – головна лікарка Покровської міської лікарні. Покровськ втратив висококваліфікованого фахівця і прекрасну людину, – йдеться в повідомленні.
Від Covid-19 помер прокурор
Головний прокурор Хмельницької області Олег Синишин помер від коронавірусу.
31 серпня Синишина госпіталізували з підтвердженим діагнозом Covid-19, а 5 вересня він помер.
У прокурора виявили супутні захворювання, які ускладнили перебіг хвороби.
Олегу Синишин було 43 роки. Він кілька днів не дожив до свого 44-річчя (21 вересня).
Джерело: Покровська міська рада