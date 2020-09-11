Засідання фракції Слуга народу заплановано на понеділок, 14 вересня. Кадрові питання також планують винести на обговорення.

Про це заявила заступник голови фракції Євгенія Кравчук в ефірі одного з телеканалів.

Вона наголосила, що головною темою засідання фракції буде бюджет на 2021 рік, однак кадрове питання також є медійної темою, яку необхідно обговорити.

– У понеділок ми розраховуємо провести засідання фракції і обговорити порядок денний тижня. Звичайно, питання кадрових перестановок – дуже медійна тема. Про неї багато говорять в пресі і, звичайно, ми б хотіли обговорити його на фракції, – розповіла Кравчук.

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Раніше голова фракції Давид Арахамія допустив можливу відставку міністрів економіки і енергетики – тому з повстало обговорення кадрового питання

Місцеві вибори 2020

Якби місцеві вибори відбулись у цю неділю, найбільше голосів набрали б Слуга народу та Опозиційна платформа – За життя. Водночас 41% українців не визначилися із партією, за яку хотіли б голосувати.

Місцеві вибори 2020 пройдуть у неділю 25 жовтня. Обиратимуть мерів, депутатів районних та сільських рад, а також селищних голів.

5 вересня стартувала виборча кампанія.