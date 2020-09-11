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Факти / Україна / Політика

Обговорять кадрові питання: Слуга народу 14 вересня збереться на засідання

Засідання фракції Слуга народу заплановано на понеділок, 14 вересня. Кадрові питання також планують винести на обговорення.

Про це заявила заступник голови фракції Євгенія Кравчук в ефірі одного з телеканалів.

Вона наголосила, що головною темою засідання фракції буде бюджет на 2021 рік, однак кадрове питання також є медійної темою, яку необхідно обговорити.

– У понеділок ми розраховуємо провести засідання фракції і обговорити порядок денний тижня. Звичайно, питання кадрових перестановок – дуже медійна тема.

Про неї багато говорять в пресі і, звичайно, ми б хотіли обговорити його на фракції, – розповіла Кравчук.

Читайте: Тисячі киян підтримали партію Слуга народу й подали ідеї для покращення життя в столиці

Раніше голова фракції Давид Арахамія допустив можливу відставку міністрів економіки і енергетики – тому з повстало обговорення кадрового питання

Місцеві вибори 2020

Якби місцеві вибори відбулись у цю неділю, найбільше голосів набрали б Слуга народу та Опозиційна платформа – За життя. Водночас 41% українців не визначилися із партією, за яку хотіли б голосувати.

Місцеві вибори 2020 пройдуть у неділю 25 жовтня. Обиратимуть мерів, депутатів районних та сільських рад, а також селищних голів.

5 вересня стартувала виборча кампанія.

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