Опалювальний сезон 2020-2021: Україна має рекордні запаси палива

Україна має рекордні запаси палива перед новим опалювальним сезоном.

Про це заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

Україна перед увімкненням тепла заготувала 3 млн тонн вугілля, що майже в три рази більше, ніж у минулому і позаминулому роках, повідомила Буславець.

Також в українські газосховища закачали 26 млрд куб. м. газу.

Водночас Буславець не повідомила, якими будуть тарифи на тепло під час опалювального сезону, пославшись на те, що міністерство не встановлює ціни.

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Зростання цін на газ із 1 вересня

У серпні Нафтогаз анонсував підвищення цін на газ для населення у тарифах Місячний і Річний.

У тарифі Місячний газ здорожчає на 45,2% до 4,7 грн за куб. м.

У тарифі Річний ціна на блакитне паливо зросте до 5,24 грн за куб. м. у другій половині вересня (з 16 до 30 числа).