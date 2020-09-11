PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Опалювальний сезон 2020-2021: Україна має рекордні запаси палива

Україна має рекордні запаси палива перед новим опалювальним сезоном.

Про це заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

Україна перед увімкненням тепла заготувала 3 млн тонн вугілля, що майже в три рази більше, ніж у минулому і позаминулому роках, повідомила Буславець.

Також в українські газосховища закачали 26 млрд куб. м. газу.

Водночас Буславець не повідомила, якими будуть тарифи на тепло під час опалювального сезону, пославшись на те, що міністерство не встановлює ціни.

Читайте: Газ для населення у жовтні здорожчає – Шмигаль назвав нову ціну

Зростання цін на газ із 1 вересня

У серпні Нафтогаз анонсував підвищення цін на газ для населення у тарифах Місячний і Річний.

У тарифі Місячний газ здорожчає на 45,2% до 4,7 грн за куб. м.

У тарифі Річний ціна на блакитне паливо зросте до 5,24 грн за куб. м. у другій половині вересня (з 16 до 30 числа).

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка